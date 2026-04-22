Martina Vozza, sciatrice ipovedente di Monfalcone, ha appena concluso la stagione sportiva, che si è conclusa con le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. La giovane atleta ha affrontato un percorso caratterizzato da sfide legate alla sua condizione visiva, portando avanti il suo impegno nel settore dello sci paralimpico. La sua partecipazione alle competizioni ha rappresentato un momento importante nel suo cammino sportivo, che ora si ferma temporaneamente dopo le ultime gare.

La sciatrice ipovedente di Monfalcone Martina Vozza ha concluso la stagione agonistica dopo il ciclo culminato con le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. L’atleta, che ha ottenuto due quarti e due quinti posti durante i Giochi, si trova ora in una fase di riposo prima della preparazione estiva sui ghiacciai prevista per fine maggio o giugno. Resilienza fisica e gestione del percorso agonistico. Il successo sportivo di Martina Vozza non è solo questione di tecnica, ma di gestione dei traumi fisici. La classe 2004 ha dovuto affrontare un secondo infortunio serio esattamente un anno prima dell’inizio delle competizioni paralimpiche a casa propria.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Martina Vozza: la sfida tra il dolore del crociato e il sogno olimpico

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