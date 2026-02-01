Martina Miliddi | La morte di mio padre un dolore che non mi dà tregua Sogno un figlio con il mio fidanzato Spillo

Martina Miliddi si apre e parla del dolore per la morte del papà, un dolore che non le dà pace. La ballerina rivela anche il desiderio di avere un figlio con il suo fidanzato, Simone Milani, alias Spillo. La coppia sogna di costruire una famiglia, mentre lei affronta ancora il lutto.

Martina Miliddi in un'intervista racconta l'amore con il fidanzato Simone Milani, alias Spillo, con il quale sogna di costruire una famiglia. Parla della morte del padre, al quale dedica tutti i suoi successi: "Lo ringrazio con un bacio al cielo".🔗 Leggi su Fanpage.it

