Martina Vozza si ferma ai piedi del podio nello slalom delle Paralimpiadi

Nella penultima giornata di gare di sci alpino alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, Martina Vozza si è fermata ai piedi del podio nello slalom. La competizione ha visto atleti di varie nazioni sfidarsi su piste impegnative, portando a conclusioni di manche intense e appassionanti. La gara si è svolta senza variazioni di programma e senza incidenti rilevanti.

Penultima giornata di gare nel ricco programma dello sci alpino alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. La giornata odierna è dedicata allo slalom speciale per le varie categorie. Una splendida Martina Vozza si ferma ai piedi del podio e subisce la beffa della mancata medaglia per soli otto centesimi. Nella categoria vision impaired Martina Vozza, con la guida Ylenia Sabidussi, perde terreno in progressione nella seconda discesa e chiude la gara in quarta posizione con il tempo di 1’32”05, tempo che, purtroppo, le costa la medaglia di bronzo per soli otto centesimi. L’austriaca Veronika Aigner, con la guida Erik Digruber, domina anche la seconda discesa e conquista la medaglia d’oro con il tempo di 1’22”73 davanti alla connazionale Elina Stary, con la guida Stefan Winter, per 4”04. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Martina Vozza si ferma ai piedi del podio nello slalom delle Paralimpiadi Articoli correlati Mondinelli ai piedi del podio nello slalom di Coppa Europa vinto da Bostroem Mussener. Pazzaglia fuoriLo slalom speciale di Coppa Europa di sci alpino femminile disputato sulle nevi di Sundsvall, in Svezia, si chiude con l’ottima prestazione di Emilia... LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 11 marzo in DIRETTA: Giuseppe Romele ai piedi del podio nello sci di fondoBuongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Approfondimenti e contenuti su Martina Vozza Temi più discussi: MILANO-CORTINA – Martina Vozza ed Ylenia Sabidussi quarte in Super G; Mazzel, Pelizzari e De Silvestro: è tris d'argenti nella combinata; Paralimpiadi Milano Cortina 2026, tutte le gare (e gli appuntamenti) di oggi; Sale il bottino del medagliere dell'Italia con un'altra medaglia conquistata da Chiara Mazzel. Quarto posto per l'altra azzurra in gara, Martina Vozza Segui le Paralimpiadi su RaiNews.it. Martina Vozza si ferma ai piedi del podio nello slalom delle ParalimpiadiPenultima giornata di gare nel ricco programma dello sci alpino alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. La giornata odierna è dedicata allo slalom ... oasport.it Martina Vozza, emozioni olimpichePrima la lettura del giuramento durante la cerimonia di apertura, poi l'esordio in gara; quinto posto nella discesa di Cortina con Ylenia Sabidussi ... rainews.it C'è grande attesa per la seconda manche di Slalom alle Olimpiadi di Milano Cortina. Nella categoria Visual Impared purtroppo la grande campionessa Chiara Mazzel è uscita nella prima manche inforcando. Ma c'è una fantastica Martina Vozza che al termine - facebook.com facebook Martina Vozza con la sua guida Ylenia Sabidussi ha chiuso la prima manche dello slalom visual impaired col 3° tempo. seconda manche ore 13.00 #MilanoCortina2026 #Paralympics x.com