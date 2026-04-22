Martina Scialdone nuovo processo d’appello per l’ex che le sparò | Va discussa la premeditazione

A pochi mesi dall'omicidio di Martina Scialdone, avvenuto a gennaio 2023 per mano del suo ex compagno, si apre un nuovo processo di appello. La vicenda riguarda la discussione sulla premeditazione nel reato, dopo che l'uomo era stato condannato in primo grado all'ergastolo. La coppia aveva avuto una relazione, e l'episodio ha suscitato un grande interesse mediatico e pubblico.

Martina Scialdone era stata uccisa nel gennaio 2023 dal suo ex, condannato in primo grado all'ergastolo. L'aggravante della premeditazione era poi caduta in appello, ma il procuratore aveva fatto ricorso, ora accolto dalla Cassazione.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Uccise Martina Scialdone, disposto nuovo appello per l'ex compagno. "Valutare la premeditazione"Ci sarà un nuovo processo d’Appello per l’omicidio di Martina Scialdone, l’avvocata 34enne uccisa a colpi di pistola dal suo ex compagno, Costantino... Omicidio Martina Scialdone, la Cassazione riapre il processo. Si dovrà decidere sulla premeditazioneL'ergastolo potrebbe tornare a essere un'ipotesi concreta per Costantino Bonaiuti. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Femminicidio Martina Scialdone, nuovo processo d’appello per l’ex: Va contestata la premeditazione; Nuovo processo d'appello per il femminicidio di Martina Scialdone; Omicidio Martina Scialdone, la Cassazione riapre il processo. Si dovrà decidere sulla premeditazione; Uccise Martina Scialdone, disposto nuovo appello per l'ex compagno. Valutare la premeditazione. Nuovo processo d'appello per il femminicidio di Martina ScialdoneAccolto il ricorso della Procura generale della Corte di Appello sulla premeditazione, aggravante caduta nel processo di secondo grado ... rainews.it Omicidio Martina Scialdone, la Cassazione riapre il processo. Si dovrà decidere sulla premeditazioneAccolto il ricorso della Procura Generale, mettendo nel mirino il punto più controverso del precedente verdetto: l’esclusione della premeditazione ... romatoday.it Femminicidio Martina Scialdone, la Cassazione riapre il processo: annullato lo sconto di pena. Si torna in Appello per la premeditazione - facebook.com facebook Omicidio Martina Scialdone, la Cassazione riapre il processo. Si dovrà decidere sulla premeditazione ift.tt/XI6ZebO x.com