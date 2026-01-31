Martella candidato sindaco del centrosinistra | Venezia città abbandonata Io calato dall?alto? Un falso

Martella, candidato sindaco del centrosinistra, attacca Venezia: “La città è abbandonata”. La sua presentazione ufficiale si svolge all’hotel Anda, nel quartiere Piave di Mestre, considerato tra i più problematici. Martella critica le condizioni della città e respinge le accuse di essere calato dall’alto, definendo tutto falso.

VENEZIA - La sede designata per il lancio della campagna elettorale è l’hotel Anda, l’ostello che si trova nel cuore del quartiere Piave di Mestre, il più problematico della città, che nonostante le difficoltà di contesto ogni anno ospita migliaia di giovani. Andrea Martella, candidato sindaco del centrosinistra a Venezia, sembra quasi voler mandare un messaggio tra le righe scegliendo come punto di partenza un baluardo di resilienza: se si vuole cambiare passo, serve cambiare anche prospettiva. «Venezia in questi anni ha perso troppo: - dice il senatore Dem - ha perso residenti, ha perso funzioni, ha perso occasioni per i giovani. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Andrea Martella correrà per diventare sindaco di Venezia.

Andrea Martella è stato scelto come candidato sindaco di Venezia dal centrosinistra per le prossime amministrative.

