Al torneo WTA di Rouen si sono disputati i quarti di finale, con alcune giocatrici che hanno proseguito la loro corsa nel torneo. La sorpresa della settimana, Veronika Podrez, continua a sorprendere, mentre ai quarti sono avanzate anche le altre atlete Kostyuk e Cirstea. La competizione si avvia verso le fasi decisive, con le giocatrici pronte a sfidarsi nelle prossime partite.

Il torneo WTA di Rouen torna in campo per disputare i match dei quarti di finale. Non si ferma la favola di Veronika Podrez, autentica sorpresa della settimana sulla terra francese. Avanzano in semifinale anche l’ucraina Marta Kostyuk e la romena Sorana Cirstea, prime due teste di serie del tabellone. In apertura di giornata la veterana Tatjana Maria, numero 63 WTA, regola la russa Iryna Shymanovich, numero 184 del ranking, 7-6(5) 6-2 in un’ora e cinquanta minuti. La tedesca parte bene, scappa sul 5-2 prima di subire il ritorno della rivale che la costringe al tie-break. Maria inizia meglio e vola nuovamente sul 5-2 prima di chiudere 7-5 alla quinta palla set.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Rouen 2026, continua la favola Podrez. Avanzano Kostyuk e Cirstea

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