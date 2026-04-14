Rouen WTA | Cocciaretto trionfa dopo la lotta Kostyuk vola via

A Rouen, sulla terra rossa, si sono disputati i primi incontri del torneo WTA 2026, con risultati contrastanti. L'italiana Cocciaretto ha superato il suo avversario in modo combattuto, mentre la favorita Kostyuk ha ottenuto una vittoria più netta e convincente. Le sfide hanno aperto la strada alle fasi successive del torneo, con alcune giocatrici che si sono fatte notare per le prestazioni finora offerte.

La terra rossa di Rouen accoglie i primi round del torneo WTA 2026 con esiti alterni, segnati dall’esordio positivo dell’italiana Cocciaretto e dal dominio della testa di serie Kostyuk. Martedì 14 aprile, la competizione ha protagoniste rimonte spettacolari e sconfitte pesanti per le atlete locali. L’impresa di Cocciaretto e il passo avanti di Kostyuk. Elisabetta Cocciaretto debuttta con il piede giusto sul suolo francese, superando Alina Charaeva dopo un confronto fisico durato due ore e dieci minuti. La marchigiana ha dovuto gestire le oscillazioni del match, chiudendo la sfida in tre frazioni con il punteggio di 6-3, 4-6 e 6-2. Questa vittoria mette la Cocciaretto di fronte a Veronika Podrez nel prossimo turno del tabellone.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rouen WTA: Cocciaretto trionfa dopo la lotta, Kostyuk vola via Leggi anche: WTA Rouen 2026, Cocciaretto vince all’esordio. Avanti anche Kostyuk e Baptiste WTA Rouen 2026, Cocciaretto doma Charaeva e approda agli ottavi di finaleSupera, pur se con qualche fatica supplementare rispetto al previsto, la prova del debutto Elisabetta Cocciaretto.