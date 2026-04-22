Marsicovetere trionfa a Bruxelles | il modello lucano vince l’Europa

Il comune di Marsicovetere ha ricevuto il premio Public Award 2026 a Bruxelles, riconoscimento internazionale assegnato nell’ambito di un premio dedicato alle Capitali Europee dell’Inclusione e della Diversità. La premiazione si è svolta nella capitale europea, dove il comune lucano si è distinto rispetto ad altri candidati per le sue iniziative in tema di inclusione e diversità. La vittoria rappresenta un riconoscimento per le attività portate avanti dall’amministrazione locale.

Il comune di Marsicovetere ha ottenuto un prestigioso riconoscimento internazionale a Bruxelles, venendo insignito del Public Award 2026 nell’ambito del premio dedicato alle Capitali Europee dell’Inclusione e della Diversità. Il traguardo, che vede la Basilicata protagonista nel cuore delle istituzioni europee, è stato celebrato con i complimenti ufficiali del Presidente della Regione, Vito Bardi, verso l’amministrazione locale guidata dal sindaco Marco Zipparri. Un modello di civiltà validato dal consenso europeo. Il successo ottenuto dal piccolo centro lucano non è frutto di una decisione burocratica calata dall’alto, ma nasce da un processo democratico che ha coinvolto migliaia di persone in tutto il continente e oltreoceano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marsicovetere trionfa a Bruxelles: il modello lucano vince l’Europa Notizie correlate Leggi anche: Lucano ora insegna il modello Riace Leggi anche: Bonus carburante, Scalera: estendere il modello lucano anche alla provincia di Taranto