Lucano ora insegna il modello Riace

L’ex sindaco, condannato in via definitiva, è stato invitato dall’università Magna Graecia di Catanzaro a tenere un insegnamento sul modello Riace. La decisione ha suscitato reazioni da parte di un partito politico, che ha criticato l’assenza di riferimenti alla condanna durante la comunicazione ufficiale. La presenza dell’ex primo cittadino presso l’ateneo è stata confermata dall’istituzione, mentre il partito ha espresso malcontento per questa scelta.

L’università Magna Graecia di Catanzaro invita l’ex sindaco. Fdi attacca: «Ignorata la sua condanna». Mentre il governatore toscano Eugenio Giani fa le barricate contro i Cpr. Il modello Riace finisce persino all’università. Ieri infatti Mimmo Lucano, europarlamentare dem, è stato chiamato per tenere un seminario all’università Magna Graecia di Catanzaro sull’esperienza di integrazione che lui ha rappresentato nella cittadina in provincia di Reggio Calabria dove è stato sindaco. Il titolo del seminario: «Modello di ospitalità di rifugiati e migranti del comune di Riace», e si è svolto davanti a una ventina di persone in un’aula del dipartimento di giurisprudenza, economia e sociologia.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Lucano ora insegna il modello Riace Notizie correlate Lucano all'università per parlare del modello Riace. Fdi: "Inaccettabile"Un seminario che sarà tenuto da Mimmo Lucano all'Università Magna Graecia di Catanzaro sull'esperienza di integrazione a Riace (Reggio Calabria) ha...