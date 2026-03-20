Il parlamentare propone di estendere il bonus carburante, attualmente in vigore in alcune zone, anche alla provincia di Taranto. Taranto, da anni, affronta problemi ambientali e sanitari legati a differenti fonti di inquinamento. La richiesta mira a offrire un sostegno economico ai residenti di questa area. La proposta è stata avanzata in parlamento, senza ulteriori dettagli sui passaggi successivi.

"Taranto paga da anni un prezzo altissimo in termini ambientali e sanitari. La presenza della grande industria e della raffineria non ha mai prodotto nella provincia jonica misure compensative come nella vicina Basilicata, dove i cittadini lucani beneficiano del Bonus carburante che deve essere adottato anche nella nostra provincia", ha dichiarato il consigliere regionale Antonio Paolo Scalera. "È doveroso, in un momento come quello che stiamo vivendo, un ruolo attivo da parte della Regione che può e deve assumere un ruolo fondamentale e non può restare a guardare. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Bonus carburante, Scalera: estendere il modello lucano anche alla provincia di Taranto

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