Una frana ha messo in allarme Niscemi, in Sicilia, dove il rischio di perdere l’intera città diventa sempre più concreto. Il geologo Mario Tozzi avverte che altri centri in Italia, come Niscemi, sono a rischio e che il cambiamento climatico accelera disastri di questo tipo. La frana non è arrivata all’improvviso, ma si sapeva da tempo, e ora si cerca di capire come intervenire prima che sia troppo tardi.

La frana che ha colpito Niscemi, cittadina in provincia di Caltanissetta che rischia di sparire, non è un evento improvviso né imprevedibile. A spiegarlo è Mario Tozzi, geologo e divulgatore scientifico, che in un’intervista a Leggo.it analizza le cause del cedimento, il ruolo delle piogge intense e del cambiamento climatico, ma soprattutto le responsabilità legate alla mancata prevenzione. «In Italia - avverte - situazioni come questa non sono un’eccezione, ma una certezza». Professor Tozzi, perché la frana di Niscemi si è riattivata proprio in questi giorni? «In realtà si tratta di un fenomeno noto da almeno trent’anni, probabilmente anche da molto prima. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Frana in Sicilia, il geologo Mario Tozzi: «Altre Niscemi in Italia sono certezza, ecco le città a rischio. Il cambiamento climatico accelera i disastri»

Approfondimenti su Niscemi Caltanissetta

La frana di Niscemi ha riacceso il dibattito sulla gestione del territorio in Italia.

Il 17 gennaio alle ore 21, il Teatro Petrarca ospiterà l’evento di apertura della quarta stagione di Arezzo Science Lab, il festival dedicato alla divulgazione scientifica.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Niscemi Caltanissetta

Argomenti discussi: Frana Niscemi: l’intervento del Servizio Nazionale; Sicilia, dopo il ciclone Harry la frana di Niscemi; Peggiora la frana a Niscemi, in Sicilia. Il sindaco: Situazione drammatica; Frana Niscemi, l'allarme della Protezione civile: L'intera collina sta franando.

Peggiora la frana a Niscemi, in Sicilia. Il sindaco: Situazione drammaticaNella notte la frana si è estesa. 500 persone sono state evacuate dalle loro case e oggi le scuole rimangono chiuse ... avvenire.it

Frana Niscemi, l'allarme della Protezione civile: L'intera collina sta franandoArriva tramite i social il messaggio del sindaco Conti agli abitanti del paese in provincia di Caltanisetta dopo la frana verificatasi nelle ultime ore e che ha portato 1500 persone a lasciare le prop ... tg24.sky.it

Avvantaggiamoci sulla prossima stagione. Oggi a Spotorno solo il 10% delle spiagge è libero: una vergogna. Bravo sindaco! Dalla pagina di Mario Tozzi - facebook.com facebook