E le conseguenze di questo modo di vivere sono quotidianamente sotto i nostri occhi: l'innalzamento delle temperature, i disastri naturali, la desertificazione, le specie a rischio. «La crisi climatica è qualcosa che abbiamo innescato noi e, forse, questa è la verità che facciamo fatica ad accettare. Questo e che le possibili soluzioni che possiamo adottare per contrastarla dipendono esclusivamente da noi. Ecco perché spesso siamo infastiditi da chi ce lo dice chiaramente». Ma non basta, perché anche quelli che chiamiamo disastri naturali portano la nostra firma: «Gli eventi naturali - continua ancora Tozzi - diventano catastrofici per colpa nostra. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Mario Tozzi: «La Terra non si rigenera come pensiamo: stiamo consumando milioni di anni in pochi decenni»

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