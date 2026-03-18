Durante la puntata odierna di Uomini e Donne, Tina Cipollari e Marina Brochetta sono venute alle mani in studio, sfiorando una colluttazione mentre si scambiavano accuse. La discussione è degenerata rapidamente, coinvolgendo anche altri presenti e creando tensione tra i partecipanti. La lite ha attirato l’attenzione di telespettatori e colleghi, interrompendo momentaneamente la trasmissione.

È scoppiata l'ennesima accesa discussione oggi a Uomini e Donne, questa volta gli animi si sono non poco scaldati tra Tina Cipollari e Marina Brochetta. Cosa è successo in puntata? La dama si è detta dispiaciuta per il fatto che a causa di una frase che ha detto Davide ha subito dedicato attenzione ad un'altra donna, Sabrina. Quest'ultima in studio ha rivelato che il cavaliere le ha detto che non vuole uscire con una donna che dice bugie. L'uomo ha fatto sapere che Marina gli ha detto di non poter dire che sta uscendo con un altro uomo. Lo ha anche infastidito il fatto che abbia risposto ai suoi messaggi il giorno dopo che glieli aveva mandati. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Uomini e Donne, Tina Cipollari al veleno contro Marina: scoppia la lite in studio

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