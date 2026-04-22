Un artista noto per il suo stile provocatorio e controverso ha annunciato di trascorrere un periodo in un convento di suore a Ferrara. La notizia ha sorpreso i fan, che si sono trovati di fronte a un cambiamento inatteso. La scelta ha generato commenti e speculazioni, mentre l’artista ha definito questa esperienza come qualcosa di “straordinario e progressista”. La vicenda suscita curiosità e si inserisce nel percorso artistico caratterizzato da continui contrasti.

Il diavolo e l’acquasanta, o forse solo l’ennesimo cortocircuito di una carriera costruita sugli eccessi e la provocazione. Marilyn Manso n, il rocker statunitense che in passato ha bruciato le pagine della Bibbia sul palco, in occasione del suo prossimo concerto a Ferrara (previsto per l’11 luglio) alloggerà in un convento, ospite di un ordine di suore. A svelare questo inaspettato retroscena logistico non è stato lo staff dell’artista, ma direttamente il sindaco leghista della città estense, Alan Fabbri. La rivelazione è arrivata durante un intervento ai microfoni dell’emittente capitolina Radio Radio. Il primo cittadino era stato invitato...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Marilyn Manson starà in un convento di suore a Ferrara, l’annuncio spiazza i fan: “Qualcosa di straordinario e progressista”

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Marilyn Manson "ospitato dalle suore in convento" a Ferrara #ferrara x.com