Durante il suo soggiorno a Ferrara per il Summer Festival dell’11 luglio 2026, Marilyn Manson è stato ospitato in un convento di suore. La notizia si è diffusa rapidamente in Italia, suscitando molte discussioni sui social e sui media. Al momento, non sono stati forniti dettagli ufficiali sulle ragioni di questa scelta, né sulle modalità di accoglienza del cantante all’interno dell’edificio religioso.

La notizia ha fatto il giro d’Italia in poche ore: Marilyn Manson ospitato in un convento di suore durante la sua permanenza a Ferrara per il Summer Festival dell’11 luglio 2026. Un titolo che sembrava scritto apposta per incendiare i social, soprattutto considerando la figura dell’artista, da sempre associata a provocazioni, estetiche oscure e simbolismi che hanno alimentato discussioni per decenni. Le parole del sindaco Alan Fabbri hanno contribuito a rendere la vicenda ancora più surreale, lasciando immaginare un incontro improbabile tra uno dei personaggi più controversi della musica rock e un luogo di clausura. A questo punto è inevitabile chiedersi: perché si è parlato di un convento? Cosa ha voluto dire davvero il sindaco? E come si è arrivati a chiarire l’equivoco che ha fatto tanto discutere? Scopriamolo insieme.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Marilyn Manson sarà “ospitato” in un convento di suore a Ferrara: cosa è successo davvero e perché si è parlato di questa scelta

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Marilyn Manson "ospitato dalle suore in convento" a Ferrara #ferrara x.com