Un evento inaspettato ha portato un artista noto per il suo stile provocatorio a visitare un convento di suore a Ferrara. L’annuncio ha lasciato sorpresa i fan, anticipando un’esperienza considerata “straordinaria e progressista”. L’intera scena si inserisce in un contesto di continui cortocircuiti tra il mondo della musica e ambienti religiosi, alimentando discussioni sulle scelte di un’artista spesso associata a comportamenti estrosi.

Il diavolo e l’acquasanta, o forse solo l’ennesimo cortocircuito di una carriera costruita sugli eccessi e la provocazione. Marilyn Manso n, il rocker statunitense che in passato ha bruciato le pagine della Bibbia sul palco, in occasione del suo prossimo concerto a Ferrara (previsto per l’11 luglio) alloggerà in un convento, ospite di un ordine di suore. A svelare questo inaspettato retroscena logistico non è stato lo staff dell’artista, ma direttamente il sindaco leghista della città estense, Alan Fabbri. La rivelazione è arrivata durante un intervento ai microfoni dell’emittente capitolina Radio Radio. Il primo cittadino era stato invitato...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Marilyn Manson ospite di un convento di suore a Ferrara, l’annuncio spiazza i fan: “Qualcosa di straordinario e progressista”

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Notizia surreale da Ferrara che sta già facendo il giro del web Marilyn Manson, da sempre simbolo di provocazione e immaginario dark, potrebbe essere ospitato… in un convento di suore. Sì, hai letto bene. Tutto nasce dalle dichiarazioni del sindaco in vista - facebook.com facebook

Marilyn Manson "ospitato dalle suore in convento" a Ferrara #ferrara x.com