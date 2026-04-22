Un’attuale allenatrice ha chiarito la propria posizione riguardo al ruolo che ricopre, rifiutando di essere considerata solo come un volto pubblicitario. In un’intervista, ha dichiarato di voler essere riconosciuta come allenatrice, sottolineando di non voler essere percepita come un semplice strumento di promozione. Ha inoltre ribadito di essere la persona più adatta a ricoprire quella posizione, rifiutando qualsiasi associazione con l’immagine o la pubblicità.

“Voglio essere vista come allenatrice, non come uno spot pubblicitario. Non sono un’operazione di immagine, ma la persona giusta per questo ruolo”. Lo ha detto la nuova allenatrice dell’Union Berlino, Marie-Louise Eta, in un’intervista a Die Zeit e al Guardian. La prima donna alla guida di una squadra maschile in uno dei cinque principali campionati europei di calcio è stata chiamata ad allenare il club berlinese in una fase estremamente delicata della stagione, con la società tedesca in difficoltà e coinvolta nella lotta per non retrocedere in Bundesliga. "Gute Energie, positive Stimmung, viel Intensität!" Wir haben mit Marie-Louise #Eta exklusiv über ihren Auftakt als Cheftrainerin des 1.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Marie-Louise Eta all’Union Berlino: “Non sono uno spot ma un’allenatrice”

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