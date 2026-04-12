Marie-Louise Eta è stata nominata come nuova allenatrice dell’Union Berlino, segnando un momento storico nel calcio tedesco. Per la prima volta, una donna guiderà una squadra maschile di uno dei principali campionati nazionali. La nomina è stata annunciata ufficialmente dalla società e rappresenta un passaggio importante nel panorama sportivo. Eta prende il posto dell’allenatore precedente, che ha lasciato la squadra alla fine della scorsa stagione.

L’Union Berlino ha annunciato che l’ex calciatrice Marie-Louise Eta sarà l’allenatrice della squadra di calcio maschile fino a fine stagione. Il precedente allenatore, Steffen Baumgart, è stato esonerato per i risultati deludenti ottenuti fin qui: nelle ultime quattordici partite l’Union Berlino ha vinto solo due volte ed è undicesimo in classifica, a sette punti dalla zona retrocessione. Eta è la prima donna nella storia della Bundesliga, il massimo campionato di calcio tedesco, ad allenare una prima squadra maschile. Anche negli altri grandi campionati europei, come la Serie A, la Premier League inglese e la Liga spagnola, ancora nessuna donna era mai stata allenatrice della prima squadra maschile.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Marie-Louise Eta è la nuova allenatrice dell’Union Berlino

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