Steven Spielberg dona 25mila dollari per la famiglia di James Van Der Beek da Zoe Saldana arriva un contributo mensile Gara di solidarietà da Hollywood

Steven Spielberg ha donato 25mila dollari alla raccolta fondi per la famiglia di James Van Der Beek, morto l’11 febbraio a 48 anni a causa di un tumore al colon, lasciando la comunità di Hollywood sgomenta. La regista Zoe Saldana ha inoltre annunciato un contributo mensile per sostenere i figli dell’attore, rafforzando così la catena di solidarietà tra le star. La gara di generosità tra i colleghi si sta facendo sempre più intensa, mentre fan e amici cercano di raccogliere fondi per aiutare i familiari di Van Der Beek ad affrontare il dolore e le spese.

Steven Spielberg ha donato 25mila dollari a una raccolta fondi per la famiglia di James Van Der Beek in seguito alla morte l'11 febbraio a 48 anni per una forma aggressiva di tumore al colon della star di "Dawson's Creek". Spielberg e sua moglie Kate Capshaw hanno contribuito a una raccolta fondi GoFundMe creata dagli amici della moglie dell'attore. Il personaggio di Van Der Beek in "Dawson's Creek", un aspirante regista, ha idolatrato Spielberg per tutta la durata della serie. Ma non è l'unico. Anche la collega e attrice Zoe Saldana, come riporta il magazine People, ha contribuito con una donazione mensile di 2.