In questa puntata di Bike Today, il commissario tecnico della nazionale italiana femminile di ciclismo offre un quadro sulla situazione attuale delle atlete e sui piani per le prossime competizioni, come Europei e Mondiali. Velo, ex corridore, commenta i risultati recenti e le prospettive del movimento azzurro, fornendo dettagli su allenamenti, preparazione e obiettivi. La puntata si concentra sulle sfide e le opportunità per la squadra femminile italiana nel panorama internazionale.

Weekend di fuoco nel motorsport: dalla 6 Ore di Imola alla IndyCar di Long Beach! Nuovo appuntamento con Bike Today, il format dedicato al grande ciclismo!????? Ospite della puntata è Marco Velo, ex corridore e attuale commissario tecnico della Nazionale italiana femminile di ciclismo, che analizza presente e futuro del movimento azzurro. Dopo la delusione dei Mondiali di Kigali (Rwanda), l’obiettivo è chiaro: riscatto nel 2026. Al centro del progetto resta Elisa Longo Borghini, leader della squadra e tra le principali candidate alla conquista della maglia iridata.??? Un’analisi completa tra strategie, convocazioni e obiettivi del ciclismo femminile italiano.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marco Velo: il ct azzurro ci racconta lo stato dell’Italia al femminile verso Europei e Mondiali

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