Le italiane hanno concluso la partita contro le danesi con un punteggio di 8-1. La gara si svolge nel contesto dei Mondiali di curling femminile 2026 e viene trasmessa in diretta. La cronaca segna che le azzurre hanno dominato l’incontro, rafforzando la loro presenza nel torneo. La partita si è conclusa alle 17.37, e il commento si ferma qui.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.37: Per ora è tutto, grazie per averci seguito e buona serata! 17.35: L’Italia è ottava in classifica e si giocherà l’accesso ai playoff contro Turchia e Scozia. Molto più difficile giocarsela con la Svizzera 17.32: FINISCE QUI! L’Italia conquista la quarta vittoria al Mondiale quasi senza faticare. Sono bastati sei end, dei quali uno devastante per la flebile resistenza di una sgangherata Danimarca 17.31: Giornataccia di Dupont che non trova il tiro di precisione e regala la mano all’Italia: 8-1 17.28: Sempre due stone azzurre a punto quando mancano 4 tiri alla fine dell’end 17.24: Quattro stone azzurre a punto a metà del sesto end 17. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Danimarca 8-1, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: dominio azzurro! Ora le italiane ci credono

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Se confrontiamo l'Italia con la Danimarca, la differenza per chi vuole diventare genitore è abissale. Nel nostro Paese, la rete di salvataggio essenziale sono quasi sempre i nonni, in Danimarca, invece l'infanzia è trattata come un vero e proprio "bene pubblico". - facebook.com facebook

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