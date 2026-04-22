Nella notte, in un sottopassaggio poco frequentato, un uomo è stato massacrato a coltellate. La polizia ha ascoltato una confessione da parte di un sospettato, che ha ammesso il delitto. Sul luogo sono stati trovati diversi coltelli e tracce di sangue che confermerebbero la versione fornita. Le autorità stanno indagando per chiarire i motivi e ricostruire i momenti precedenti all’omicidio.

La notte scorre silenziosa, poi qualcosa si spezza. In un luogo di passaggio, lontano dagli sguardi, la violenza esplode lasciando dietro di sé solo domande e paura. Le ore successive portano risposte, ma anche nuovi interrogativi. E un nome che diventa centrale nelle indagini. A Padova, Samuele Donadello, 47 anni, è indagato per l’ omicidio volontario di Marco Cossi, 48 anni, ucciso con una quindicina di coltellate in un sottopassaggio nella notte tra domenica e lunedì. La confessione dopo l’interrogatorio. L’uomo è stato ascoltato a lungo in questura, alla presenza degli investigatori della squadra Mobile e del pubblico ministero. Al termine dell’interrogatorio, durato ore, avrebbe confessato di fatto il delitto.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Marco ucciso nel sottopassaggio, massacrato a coltellate: c’è una confessione

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