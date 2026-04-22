Marco ucciso nel sottopassaggio massacrato a coltellate | c’è una confessione

Da thesocialpost.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, in un sottopassaggio poco frequentato, un uomo è stato massacrato a coltellate. La polizia ha ascoltato una confessione da parte di un sospettato, che ha ammesso il delitto. Sul luogo sono stati trovati diversi coltelli e tracce di sangue che confermerebbero la versione fornita. Le autorità stanno indagando per chiarire i motivi e ricostruire i momenti precedenti all’omicidio.

La notte scorre silenziosa, poi qualcosa si spezza. In un luogo di passaggio, lontano dagli sguardi, la violenza esplode lasciando dietro di sé solo domande e paura. Le ore successive portano risposte, ma anche nuovi interrogativi. E un nome che diventa centrale nelle indagini. A Padova, Samuele Donadello, 47 anni, è indagato per l’ omicidio volontario di Marco Cossi, 48 anni, ucciso con una quindicina di coltellate in un sottopassaggio nella notte tra domenica e lunedì. La confessione dopo l’interrogatorio. L’uomo è stato ascoltato a lungo in questura, alla presenza degli investigatori della squadra Mobile e del pubblico ministero. Al termine dell’interrogatorio, durato ore, avrebbe confessato di fatto il delitto.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

marco ucciso nel sottopassaggio massacrato a coltellate c8217232 una confessione
© Thesocialpost.it - Marco ucciso nel sottopassaggio, massacrato a coltellate: c’è una confessione

Notizie correlate

Marco Cossi ucciso a coltellate in strada a Padova, una persona interrogata per 10 ore: attesa svolta nel casoMarco Cossi, 48 anni, è stato ucciso con numerose coltellate in strada a Padova nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 aprile.

Marco Cossi ucciso con una raffica di coltellate, l'ipotesi: conosceva il suo assassinoPADOVA - Marco Cossi aveva una vita ordinaria e un grande sogno: aprire un’attività di cibo di strada che avrebbe inaugurato proprio ieri.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Marco Cossi ucciso a coltellate: c'è un sospettato. Interrogatorio durato oltre 10 ore; Marco Cossi ucciso a Padova, la svolta: c’è un sospettato, finito sotto torchio per 10 ore; UCCISO A COLTELLATE | Il sospettato interrogato per ore, ma nessuna accusa formale; Marco Cossi ucciso a coltellate in strada a Padova, una persona interrogata per 10 ore: attesa svolta nel caso.

Marco ucciso nel sottopassaggio, massacrato a coltellate: c’è una confessioneLa notte scorre silenziosa, poi qualcosa si spezza. In un luogo di passaggio, lontano dagli sguardi, la violenza esplode lasciando dietro di sé solo domande e paura. A Padova, Samuele Donadello, 47 ... thesocialpost.it

marco ucciso nel sottopassaggioMarco Cossi, Samuele Donadello indagato per l'omicidio. Le 15 coltellate per affari legati ad un food truckPADOVA - Samuele Donadello, di 47 anni, è indagato per l'omicidio volontario di Marco Cossi, il 48enne ucciso con una quindicina di coltellate in un sottopassaggio di Brusegana ... ilgazzettino.it

Digita per trovare news e video correlati.