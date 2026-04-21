Un uomo è stato ucciso con una serie di coltellate in una zona della città. La vittima aveva una vita normale e stava per aprire un’attività di cibo di strada, prevista per il giorno stesso. La polizia sta indagando sui motivi dell’omicidio e sui possibili rapporti tra vittima e sospettato, poiché si ritiene che conoscesse il suo aggressore. Al momento, non ci sono altre informazioni ufficiali.

PADOVA - Marco Cossi aveva una vita ordinaria e un grande sogno: aprire un’attività di cibo di strada che avrebbe inaugurato proprio ieri. Non è successo. Marco Cossi, 48 anni, è stato ucciso nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 aprile con almeno 15 coltellate in un boschetto a pochi passi dall’aeroporto di Padova. Un delitto avvolto dal mistero e accompagnato da una serie di domande senza risposta. Perché Cossi, abituato a passare tutte le sere in casa con l’anziana madre, domenica è uscito? Chi ha incontrato? Per quale motivo è stato ammazzato? Che fine ha fatto l’assassino? Dov’è finita l’arma? Il delitto L’allarme viene lanciato poco dopo le 23 quando due ragazzi in scooter passano in via Isonzo (quartiere Brusegana), imboccano un sottopasso e poi frenando all’improvviso perché si trovano davanti una scena tremenda.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Marco Cossi ucciso con una raffica di coltellate, l'ipotesi: conosceva il suo assassino

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