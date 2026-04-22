Il 27 aprile, alla Sala Umberto, si terrà lo spettacolo intitolato “Chi me lo ha fatto fare” interpretato da Marco Marzocca. Lo spettacolo è un monologo che affronta temi legati alla vita e alla carriera dell’attore, con un tono che combina ironia e momenti di sincerità. L’evento è stato annunciato da Il Difforme e rappresenta un’occasione per vedere sul palco un volto noto del cinema, della radio e della televisione.

Lo spettacolo Chi me lo ha fatto fare è un viaggio ironico e toccante, intimo e sorprendente nell'esistenza dell'amato volto del del cinema, della radio e della televisione Marco Marzoccasarà allaSala Umbertoil27 aprileconChi me lo ha fatto fare, scritto in collaborazione conClaudio Fois. Il tour dello spettacolo è stato prodotto ed organizzato daVincenzo BertieGianluca BonannoperVentidieci. Marco Mazzoccaracconta, con la sincerità di una confidenza, il viaggio ironico e toccante della sua vita artistica: i momenti che l’hanno trasformato, le risate che l’hanno guidato, gli incontri che hanno cambiato il suo percorso.Un artista che ha fatto dell’imprevisto la sua regola d’arte.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Marco Marzocca alla Sala Umberto il 27 aprile

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