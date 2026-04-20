Chi Me lo Ha Fatto Fare Marco Marzocca in Sala Umberto

Marco Marzocca sarà in scena in Sala Umberto, il 27 aprile con “Chi Me lo Ha Fatto Fare".Uno spettacolo scritto da Marco Marzocca con la collaborazione di Claudio Fois, comico, intimo, sorprendente, un viaggio ironico e toccante nella vita di un artista che ha fatto dell’imprevisto la sua regola.🔗 Leggi su Romatoday.it

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Cassano: “Il Milan ha giocato per lo 0-0 e ha fatto schifo. Vorrei fare una domanda ai tifosi …”Come al solito, Cassano non ci è andato giù tenero nei riguardi di Allegri, suo ex allenatore al Milan, che proprio non sopporta.

Incidente per Marco Giallini durante le riprese di “Rocco Schiavone”: “Un cane gli è saltato addosso e lo ha fatto cadere”Emergono nuovi dettagli sull’incidente accorso a Marco Giallini, l’attore impegnato sul set della settima stagione di Rocco Schiavone.

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