Marco Cossi frequentava regolarmente una palestra in provincia di Padova, spesso accompagnato da un amico. Secondo quanto riferito dai dipendenti del centro, il suo obiettivo non riguardava solo l’aspetto fisico o la salute, ma rappresentava un tentativo di modificare radicalmente il proprio stile di vita. La sua presenza presso la struttura era costante e si protraeva nel tempo, senza particolari variazioni o motivazioni aggiuntive rilevanti.

SELVAZZANO DENTRO (PADOVA) - Non era soltanto una questione estetica, né un proposito generico di benessere. Per Marco Cossi, iscriversi in palestra aveva significato prendere in mano con decisione una parte della propria vita, con l’obiettivo di perdere peso per stare meglio, certo, ma anche per affrontare con maggiore serenità il proprio lavoro di autista. Marco, che sfiorava i due metri di altezza, aveva infatti compreso che il peso corporeo poteva incidere anche sul carico complessivo del mezzo che guidava. Un aspetto pratico, quasi tecnico, ma che per lui era diventato uno stimolo ulteriore a cambiare abitudini. Marco Cossi ucciso a...🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - «Marco Cossi voleva cambiare vita», i dipendenti della palestra che frequentava: veniva insieme a un amico

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