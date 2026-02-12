Era in un hospice non c’era più nulla da fare e lui voleva pace nelle ultime settimane della sua vita | il racconto di un amico di James Van Der Beek

Un amico di James Van Der Beek rivela che l’attore si trovava in un hospice, ormai senza speranza. Le ultime settimane le voleva passare in pace, lontano dalle sofferenze. Nel 2024, Van Der Beek aveva spiegato di aver scoperto di essere malato nel 2023, con una diagnosi che lo aveva colpito duramente. Un cambiamento improvviso nelle sue abitudini intestinali lo aveva fatto pensare subito a qualcosa di serio, anche se in un primo momento aveva attribuito tutto a un eccessivo consumo di caffè.

Nel 2024 aveva raccontato di essere malato e di come la diagnosi, ricevuta nel 2023, fosse stata uno choc: un cambiamento delle abitudini intestinali lo aveva fatto pensare a un eccessivo consumo di caffè. La colonscopia aveva invece scoperto il cancro al colon: James Van Der Beek è morto ieri 11 febbraio e da alcuni giorni era in un hospice. Commuovono le parole di un suo amico al Daily Mail: “Non era più in cura da un po’ perché non c’era più nulla che i medici potessero fare: il tumore era aggressivo e lui voleva pace nelle ultime settimane della sua vita. Era debole, non riusciva a mangiare”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Approfondimenti su James Van Der Beek

Si spegne a 48 anni l’attore James Van Der Beek, conosciuto per il suo ruolo in “Dawson’s Creek”.

James Van Der Beek, noto per il ruolo in “Dawson’s Creek”, è morto ieri a 48 anni.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su James Van Der Beek

Argomenti discussi: James Van Der Beek, gli ultimi giorni. L'amico: Era in un hospice, voleva trovare la pace. I figli gli tenevano la mano; Giornata del malato. Quando la compassione diventa Casa: la lezione dell’Hospice; La onlus: Abbiamo accudito Spalanzani fino alla fine; Alessia Carretta, la 52enne stroncata dal tumore dopo 15 anni di battaglia. Era luce per la nostra società. Lascia i figli e il marito...

James Van Der Beek, gli ultimi giorni. L'amico: «Era in un hospice, voleva trovare la pace. I figli gli tenevano la mano»Da diversi giorni James Van Der Beek, il celebre Dawson di Dawson's Creek, era in un hospice. L’attore, morto ieri a 48 anni, «non era più in cura da ... corriereadriatico.it

Nel giorno del suo 48esimo compleanno, l'8 marzo 2025, James Van Der Beek ha pubblicato sui social un messaggio commovente: "È stato l'anno più difficile della mia vita. Alla domanda 'Sono solo un ragazzo con il cancro Chi sono ora', mi sono risposto x.com

Corriere della Sera. . A settembre 2025 il cast di «Dawson's Creek» celebrò una reunion alla quale purtroppo James Van Der Beek, che nella serie era Dawson, non potè partecipare proprio per i problemi di salute, il tumore al colon che stava tentando di cura - facebook.com facebook