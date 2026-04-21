Marco Cossi ucciso a coltellate | c' è un sospettato Interrogatorio durato oltre 10 ore

A seguito dell'omicidio di un uomo di 48 anni avvenuto domenica sera in una zona periferica della città, è stato identificato un sospettato. L'uomo è stato sottoposto a un lungo interrogatorio che è durato più di dieci ore. Le indagini sono ancora in corso e si stanno raccogliendo elementi per chiarire la dinamica dei fatti. La polizia sta lavorando per verificare eventuali collegamenti tra il sospettato e la vittima.

PADOVA - C'è un sospettato per l'omicidio di Marco Cossi, il 48enne morto nella tarda serata di domenica 19 aprile dopo essere stato accoltellato in una zona periferica di Brusegana. L'interrogatorio Dalle 8 di martedì è in corso un interrogatorio tenuto dal sostituto procuratore titolare dell'indagine alla presenza degli inquirenti della Squadra mobile che stanno investigando. Al momento non sono stati forniti dettagli sull'identità della persona portata in questura. Si è concluso nel tardo pomeriggio di oggi, dopo oltre 10 ore, negli uffici della questura di Padova l'interrogatorio di una persona nell'ambito delle indagini relative all'omicidio di Marco Cossi.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Marco Cossi ucciso a coltellate: c'è un sospettato. Interrogatorio durato oltre 10 ore Notizie correlate Marco Cossi ucciso a coltellate: c'è un sospettato. Interrogatorio in corsoPADOVA - C'è un sospettato per l'omicidio di Marco Cossi, il 48enne morto nella tarda serata di domenica 19 aprile dopo essere stato accoltellato in... Leggi anche: Marco Cossi ucciso a Padova, la svolta: c’è un sospettato, sotto torchio da ore Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il ritratto di Marco Cossi, il friulano assassinato questa notte a Padova; Il ricordo dei vicini: Marco era un uomo gentile, educato e sempre disponibile; Chi era Marco Cossi, il 48enne friulano ucciso nella notte a Padova; Omicidio a Padova, il 48enne Marco Cossi accollato in piena notte vicino a un parco. La polizia a caccia dell'assassino. Marco Cossi ucciso a coltellate: c'è un sospettato. Interrogatorio in corsoPADOVA - C'è un sospettato per l'omicidio di Marco Cossi, il 48enne morto nella tarda serata di domenica 19 aprile dopo essere stato accoltellato in una zona periferica ... ilgazzettino.it Marco Cossi ucciso a coltellate. Il sogno del food truck: doveva inaugurarlo poche ore dopo l'omicidioPADOVA - Domenica sera Marco Cossi ha fatto una cosa che non faceva mai: dopo cena ha salutato l'anziana madre con la quale viveva ed è uscito. Perché? È uno dei punti ... ilgazzettino.it Un sospettato è sotto interrogatorio da ore. Nuovi sviluppi nel caso di Marco Cossi, il friulano accoltellato barbaramente a Padova, la sera del 19 aprile. I dettagli nel link al primo commento - facebook.com facebook Ucciso a coltellate a Padova, una persona interrogata da ore. Marco Cossi era stato trovato ieri con 15 colpi da taglio sul corpo #ANSA x.com