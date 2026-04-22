Marcianise mistero nel garage | trovato morto l’uomo ‘o romano

Nel pomeriggio di lunedì 21 aprile 2026, la comunità di Marcianise è rimasta sconvolta dal ritrovamento di un uomo senza vita all’interno di un garage. La vittima è un uomo di circa 50 anni, noto tra gli abitanti con il soprannome di o’ romano. La scoperta è avvenuta in circostanze ancora da chiarire, e sul posto sono intervenuti i carabinieri per le indagini.

Il pomeriggio di lunedì 21 aprile 2026 ha segnato un momento di profondo dolore per la comunità di Marcianise, a seguito del ritrovamento senza vita di Giuseppe Delli Paoli, conosciuto tra la popolazione locale con il soprannome di o’ romano. L’uomo di 68 anni è stato individuato all’interno di un garage situato in piazza Martiri di Nassirya, in una zona caratterizzata dalla presenza della filiale BCC e della pizzeria La Romana. Le verifiche condotte dalle autorità subito dopo la scoperta hanno indirizzato le indagini verso l’ipotesi di un atto volontario, portando alla successiva decisione dell’autorità giudiziaria di restituire la salma ai congiunti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marcianise, mistero nel garage: trovato morto l’uomo ‘o romano Notizie correlate Vasto: fermato il padre di Andrea, trovato morto in garage. Le parole choc dell’uomoIn certi palazzi c’è un’ora del giorno in cui tutto sembra normale: porte che si chiudono, passi sulle scale, il rumore distante della città. Vasto, orrore nel garage condominiale: 21enne trovato morto accoltellatoUn ragazzo di 21 anni, Andrea Sciorilli, è stato trovato morto nelle prima ore del pomeriggio a Vasto (Ch), nel garage di un complesso residenziale...