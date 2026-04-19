Vasto orrore nel garage condominiale | 21enne trovato morto accoltellato

Nelle prime ore del pomeriggio a Vasto, un giovane di 21 anni è stato trovato senza vita nel garage di un complesso residenziale situato lungo una traversa della circonvallazione Histoniense, tra la rotatoria di via Sant'Onofrio e un distributore di carburante. La vittima presentava ferite da arma da taglio, che hanno portato al decesso. Sul luogo sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi e le indagini sono in corso.

Un ragazzo di 21 anni, Andrea Sciorilli, è stato trovato morto nelle prima ore del pomeriggio a Vasto (Ch), nel garage di un complesso residenziale in una traversa della circonvallazione Histoniense, nel tratto compreso tra la rotatoria di via Sant'Onofrio e il distributore di benzina. Sul posto ci sono polizia, sanitari del 118 e carabinieri. Sono questi ultimi ad occuparsi del caso. Sul posto arrivati anche gli agenti della polizia locale, il medico legale e il pm di turno della Procura di Vasto, Silvia Di Nunzio. Si indaga per omicidio: il ragazzo sarebbe stato accoltellato. Sarebbe stato trovato dai genitori con ferite d'arma da taglio sul corpo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Vasto, orrore nel garage condominiale: 21enne trovato morto accoltellato Notizie correlate Vasto, 21enne trovato morto in garage: sarebbe stato accoltellato, si indaga per omicidio?(Adnkronos) – Un ragazzo di 21 anni, Andrea Sciorilli, è stato trovato morto nelle prima ore del pomeriggio a Vasto (Ch), nel garage di un complesso... Vasto, 21enne trovato morto in un garage: si sospetta un omicidioUn giovane di 21 anni è stato trovato morto nel pomeriggio all’interno del garage di un condominio a Vasto, in provincia di Chieti. Approfondimenti e contenuti Andrea Sciorilli morto a Vasto, il corpo del 21enne trovato dai genitori nel garage. «Ucciso a coltellate»Un ragazzo di 21 anni, Andrea Sciorilli, è stato trovato morto nelle prima ore del pomeriggio a Vasto, in centro, nel garage di un complesso residenziale in una traversa della circonvallazione ... ilmessaggero.it Vasto: ragazzo di 21 anni trovato morto in un garage, si sospetta l’omicidioSul posto, sulla circonvallazione Histoniense, si trovano i Carabinieri, la Polizia locale e personale sanitario ... quotidiano.net