Vasto | fermato il padre di Andrea trovato morto in garage Le parole choc dell’uomo

A Vasto, un uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine dopo che il corpo di un giovane è stato trovato senza vita nel garage di un edificio. L’uomo, che è il padre della vittima, ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno suscitato scalpore. La scena si svolge in un contesto cittadino dove, in alcuni momenti della giornata, regna una sensazione di normalità, nonostante quanto accaduto.

In certi palazzi c’è un’ora del giorno in cui tutto sembra normale: porte che si chiudono, passi sulle scale, il rumore distante della città. Poi, all’improvviso, qualcosa si spezza. A Vasto è successo così: un pomeriggio di primavera trasformato in un incubo, dentro uno spazio che dovrebbe proteggere e invece diventa scena di sangue. All’inizio è solo una notizia che corre sottovoce, tra telefonate e sirene. Un ragazzo giovanissimo trovato senza vita in un garage. E attorno, lo sgomento di chi lo conosceva e fatica a mettere insieme i pezzi. Ma nelle ore successive emerge un dettaglio che cambia tutto, e porta la storia in una direzione ancora più difficile da accettare.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Notizie correlate Giovane trovato morto in un garage a Vasto: fermato il padre(Adnkronos) – Il padre di Andrea Sciorilli, il ragazzo di 21 anni trovato morto ieri pomeriggio a Vasto (Ch), nel garage di un complesso residenziale... Omicidio a Vasto: fermato il padre del 21enne Andrea Sciorilli, ucciso a coltellate nel garage di casaÈ in stato di fermo il padre di Andrea Sciorilli, il ragazzo di 21 anni che nella tarda serata di ieri sera è stato trovato senza vita nel garage... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Omicidio a Vasto, ragazzo di 21 anni ucciso a coltellate nel garage condominiale. Fermato il padre; Omicidio a Vasto: fermato il padre di Andrea Sciorilli; Svolta nell’omicidio di Vasto, fermato il padre; Delitto di Vasto, fermato il padre dopo una notte di interrogatorio. Andrea Sciorilli massacrato e ucciso a Vasto, fermato il padre che l'aveva trovato in garage: il sospetto del delitto in famigliaSvolta drammatica nelle indagini sull'omicidio di Andrea Sciorilli, il 21enne massacrato nel garage di casa a Vasto. Al termine di un lunghissimo e teso interrogatorio durato tutta la ... leggo.it Omicidio a Vasto, fermato il padre di Andrea SciorilliIl 21enne trovato ieri senza vita nel garage del condominio dove viveva. Il fermo scattato al termine del lungo interrogatorio che si è svolto nella notte ... quotidiano.net Andrea Sciorilli ucciso a Vasto, fermato il papà: l'uomo aveva denunciato il figlio 21enne per violenze - facebook.com facebook Omicidio Vasto, fermato il padre della vittima x.com