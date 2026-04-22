Marchus Holmgren Pedersen le escort e l’inchiesta di Milano | nominato negli atti giudiziari Recupera 1000 euro da lui

Nella recente indagine giudiziaria a Milano, sono emersi dettagli su alcune persone coinvolte. Tra gli atti si fa riferimento a Marchus Holmgren Pedersen, con una nota che indica il suo nome e una richiesta di recupero di 1000 euro. Inoltre, sono state ascoltate conversazioni tra Fabio Barbera e Alessio Salamone, entrambi indagati, che discutono dei soldi da recuperare tra il sabato e la domenica.