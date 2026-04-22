Un’indagine condotta a Milano ha portato al coinvolgimento di circa 70 calciatori, tra cui alcuni appartenenti alle squadre di Juventus, Milan e Inter. La procura ha accertato la presenza di vari soggetti nell’ambito di un’attività legata a servizi di escort. Le indagini sono in corso e si concentrano sui rapporti tra gli individui coinvolti e le modalità di gestione dell’attività. Nessuna persona è stata ancora formalmente accusata.

di Angelo Ciarletta Inchiesta escort Milano, coinvolti ben 70 calciatori tra cui anche alcuni della Juventus. Vediamo insieme le ultime novità sull’indagine. Il mondo del calcio italiano finisce sotto i riflettori della cronaca giudiziaria per un presunto giro di sfruttamento della prostituzione. Secondo quanto riportato da Gazzetta, una vasta operazione della Procura ha smantellato l’agenzia di eventi Ma.De. Milano, con base a Cinisello Balsamo. I vertici della società, tra cui Emanuele Buttini e Deborah Ronchi, sono finiti agli arresti domiciliari insieme ai collaboratori Alessio Salamone e Luan Fraga. ULTIMISSIME JUVE LIVE Nel mirino degli inquirenti sono finiti i party esclusivi a cui avrebbero partecipato circa settanta calciatori professionisti, militanti in squadre come Inter, Milan, Juve, Torino, Verona, Sassuolo e Monza.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Inchiesta escort Milano, coinvolti ben 70 giocatori tra cui anche alcuni di Juventus, Milan e Inter. Le novità sull’indagine

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