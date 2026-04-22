Marchigiani nel mondo Dall’Argentina agli Usa | C’è un’altra regione

Secondo stime recenti, circa 1,5 milioni di persone legate alle Marche vivono all’estero. La maggior parte di queste, circa un milione, risiede in Argentina, paese che ha accolto numerosi migranti nel corso di diverse ondate. Oltre all’Argentina, ci sono comunità marchigiane anche negli Stati Uniti, creando così una presenza significativa fuori dai confini italiani. Questi numeri testimoniano una connessione duratura tra le Marche e le sue comunità nel mondo.

"C’è un’altra regione fuori dalle Marche". Complessivamente si stima che siano 1,5 milioni le persone legate alle Marche e sparse nel mondo, di cui un milione in Argentina, il Paese che in assoluto ha accolto il maggiore numero di marchigiani a seguito di diverse ondate migratorie. In quel milione e mezzo di marchigiani nel mondo – attualmente la regione ha 1.480.545 residenti – ci sono sia gli emigrati di vecchia data che gli expat più recenti residenti all’estero, che hanno mantenuto la cittadinanza italiana e sono regolarmente iscritti all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero). Ecco, qui ce ne sono 191.365, secondo gli ultimi dati del 2024, il 34,6% proviene dalla provincia di Macerata, seguono quelle di Ancona (27,7%), Pesaro e Urbino (15%), Fermo (12,15%) e Ascoli (10,7%).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A Message to All Humanity: Three Incredible Onboard UFO Encounters

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