Dopo la cerimonia degli Oscar 2026, sono stati annunciati i film premiati, tra cui Sinners. Durante il discorso di ringraziamento, uno degli artisti ha detto: “Ai nostri figli, perdonateci per il disordine nel mondo”. La frase è stata pronunciata sul palco, davanti al pubblico e alle telecamere, durante la consegna dei premi. Nessun nome proprio viene menzionato nel discorso.

“Ai miei figli chiedo scusa per il disordine che abbiamo seminato in questo mondo, e che ora stiamo consegnando a loro. Spero che saranno loro la generazione che ci riporterà un po’ di buon senso e di decenza”. Così, al momento di ritirare l’Oscar alla 98esima edizione degli Academy Awards, il regista Paul Thomas Anderson. Il suo film, Una battaglia dopo l’altra (One battle after another), si è aggiudicato in totale sei statuette dorate. (ANSA FOTO) – Notizie.com Si tratta di una commedia politica che denuncia l’autoritarismo, il controllo del governo sui cittadini, la paranoia politica e la repressione. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Una battaglia dopo l’altra e Sinners, i film che hanno trionfato agli Oscar 2026: “Ai nostri figli, perdonateci per il disordine nel mondo”

Articoli correlati

"Una battaglia dopo l'altra": com'è il film che ha trionfato agli Oscar“Una battaglia dopo l'altra” ha trionfato agli Oscar 2026 portandosi a casa ben 6 statuine tra cui quella di Miglior film e Miglior regia.

Sinners o Una battaglia dopo l’altra? Comunque vada l’Oscar 2026 per il miglior film sarà anti TrumpE se fosse la notte di Sinners e noi dall’Italia, come spesso capita per la vasta, differente cultura americana, non ci avessimo capito niente?...

Una selezione di notizie su Una battaglia dopo l'altra e Sinners i...

Temi più discussi: La notte degli Oscar è tutta Una battaglia dopo l'altra; Oscar 2026, trionfa Una battaglia dopo l’altra; Per gli Oscar sfida aperta tra Una battaglia dopo l’altra e Sinners; Dove vedere i film che hanno vinto ai premi Oscar 2026: quali sono al cinema e quali in streaming.

Oscar, trionfa Anderson con Una battaglia dopo l’altra: sei statuetteSenza sorprese la statuetta per la migliore attrice protagonista: è andata all'irlandese Jessie Buckley per Hamnet mentre Amy Madigan ha vinto come migliore non protagonista per l'horror Warriors. ilsecoloxix.it

Oscar 2026 vincitori: trionfa Una battaglia dopo l’altra, Michael B. Jordan miglior attore. Tutti i premiOscar 2026, trionfa Una battaglia dopo l’altra con 6 statuette. Michael B. Jordan miglior attore per Sinners. Tutti i vincitori e i momenti della serata ... firstonline.info

Come era prevedibile, #PaulThomasAnderson e il suo bellissimo film hanno ribaltato il tavolo: se #UnaBattagliaDopoLAltra si presentava al via con 13 candidature contro le 16 (record, nonché chiaramente un'esagerazione) di #Sinners, alla fine della serata d - facebook.com facebook

Michael B. Jordan vince l’Oscar 2026 come miglior attore protagonista per la sua interpretazione nel film Sinners, diretto da Ryan Coogler. L’attore statunitense, 39 anni, è stato premiato per il doppio ruolo dei gemelli Smoke e Stack, battendo tra gli altri Timoth x.com