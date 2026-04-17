Decreto sicurezza il Senato approva il testo | ora la corsa alla Camera prima della scadenza del 25 aprile

Il decreto sicurezza è stato approvato dal Senato con 96 voti favorevoli e 46 contrari, senza astensioni. Ora il testo passa alla Camera, dove dovrà essere approvato prima della scadenza del 25 aprile. La discussione in Aula è stata rapida e senza modifiche significative rispetto alla versione approvata in Commissione. La prossima tappa sarà l’esame della proposta da parte dei deputati.

Il decreto sicurezza ha ottenuto il via libera dell’Aula di Palazzo Madama con 96 voti favorevoli e 46 contrari, senza astensioni. Il provvedimento passa ora alla Camera, dove dovrà essere convertito in legge entro il 25 aprile, termine fissato dal decreto-legge n. 23 del 24 febbraio 2026. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Leggi anche: Senato approva il Decreto Sicurezza, ora la destra corre per non farlo scadere: sarà scontro alla Camera Il Senato approva il dl sicurezza, ora di corsa alla Camera per ok finaleCon 96 voti favorevoli e 46 contrari, l'aula del Senato ha approvato il decreto sicurezza dopo la maratona di ieri durata 10 ore. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il dl Sicurezza al Senato, tra piccole modifiche e ostruzionismo; Decreto sicurezza: oggi si vota in Senato; Arriva il decreto sicurezza. Per le carceri è come una bomba; L'esame del Decreto Sicurezza in Senato: intervista ad Ilaria Cucchi (16.04.2026). Senato approva il Decreto Sicurezza, ora la destra corre per non farlo scadere: sarà scontro alla CameraIl Senato ha approvato il decreto Sicurezza con 96 voti a favore e 46 contrari. All’interno ci sono norme come il fermo preventivo, lo scudo penale, il divieto di detenzione di coltelli Ora il tempo s ... fanpage.it Il Senato approva il dl sicurezza, ora di corsa alla Camera per ok finaleEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... quotidiano.net In Senato per la conversione in legge del decreto-legge sicurezza il leader di Italia viva Matteo Renzi prende la parola per un duro intervento: “Non è una legge truffa è una legge fuffa”. E attacca Meloni e Piantedosi, grandi assenti: “Il decreto più importante de facebook Ricordate la norma sul fermo preventivo, contenuta nel decreto Sicurezza in via di conversione, che prima di un corteo consente di bloccare persone in base a una presunzione di pericolosità e di tenerle in stato di fermo di per 12 ore A parte le numerose abe x.com