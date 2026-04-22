Manutenzione strade provinciali | il Tar conferma affidamento ad Arechi Multiservice
Il Tribunale amministrativo di Salerno ha stabilito che l’affidamento diretto dei lavori di manutenzione delle strade provinciali alla società partecipata dalla Provincia è legittimo. La decisione riguarda l’incarico affidato senza gara a Arechi Multiservice, azienda di proprietà pubblica, per la gestione dei servizi di manutenzione stradale. La sentenza conferma così l’operato dell’ente locale in questa procedura.
Il Tar di Salerno ha confermato la legittimità dell’affidamento diretto dei servizi di manutenzione stradale disposto dalla Provincia di Salerno in favore della propria società partecipata Arechi Multiservice. Il Tar di Salerno ha respinto integralmente il ricorso presentato dalla società privata.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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