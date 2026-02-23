Strade provinciali pubblicato il bando per la manutenzione nella zona ovest

Il Libero consorzio comunale di Agrigento ha annunciato il bando di gara per la manutenzione delle strade provinciali nella zona ovest, a causa della necessità di migliorare le condizioni del manto stradale. Il progetto prevede un accordo quadro della durata di un anno con un solo operatore economico. La pubblicazione del bando mira a garantire interventi più rapidi e efficaci sulle arterie principali. La scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per fine mese.

Si tratta di interventi già programmati dallo staff tecnico dell'ex Provincia e interamente finanziati con fondi di bilancio dell’ente. L’importo a base d’asta è di 2.807.000 euro più Iva, compresi 84.210 euro per oneri di sicurezza. La procedura di gara sarà effettuata in modalità telematica e con inversione procedimentale. Il comparto ovest comprende diverse arterie in cui sono state riscontrate criticità legate a frane e dissesti della sede stradale che rendono difficili i collegamenti tra i centri abitati. I lavori dovranno essere completati entro un anno dalla data di consegna. Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12 del 16 marzo 2026 esclusivamente tramite la piattaforma digitale certificata Maggioli in uso al Libero consorzio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Manutenzione straordinaria delle strade provinciali, pubblicato il bando per la zona est

Strade provinciali, pubblicato il bando per la messa in sicurezza di ponti e viadotti

