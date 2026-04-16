Strade provinciali pubblicato il bando per la manutenzione

È stato pubblicato sul sito ufficiale del Libero consorzio comunale di Agrigento il bando di gara per i lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade provinciali. Le strade interessate sono la 5-A, che collega Camastra a Sottofari e contrada Aronica, e la 5-B, che va da contrada Aronica alla statale 123, oltre alla strada 46 che collega Naro a Campobello. La procedura di affidamento mira a interventi di miglioramento e ripristino della viabilità.

È disponibile sul sito istituzionale del Libero consorzio comunale di Agrigento il bando di gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali 5-A Camastra - Sottofari - contrada Aronica, 5-B contrada Aronica - Cipolla-statale 123, 46 dalla Naro-Campobello.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Strade provinciali, pubblicato il bando per la manutenzione nella zona ovestSi tratta di interventi già programmati dallo staff tecnico dell'ex Provincia e interamente finanziati con fondi di bilancio dell’ente. Manutenzione straordinaria delle strade provinciali, pubblicato il bando per la zona estSono previsti nuovi interventi sulla rete viaria di competenza del Libero consorzio comunale di Agrigento. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Cantieri in arrivo sulle Strade Provinciali: modifiche alla viabilità; Oliveto, Valsassina e lago: le strade Provinciali chiudono per lavori; Strade provinciali, gara aggiudicata per la zona centro-nord: interventi da oltre 2,8 milioni; Tre milioni per lavori su strade provinciali: priorità alle Due Riviere. Libero Consorzio Agrigento, pubblicato bando di gara manutenzione straordinaria strade provinciali n. 5, 46 e 63E’ disponibile sul sito istituzionale www.provincia.agrigento.it (sezione Gare e Appalti) il bando di gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle Strade Provinciali n. 5-A Ca ... grandangoloagrigento.it Appalto truccato per le strade provinciali, la Procura chiede tre condanneImperia, gli imprenditori edili Speranza e Aicardi dal gup. Russo, ex dirigente della Provincia, verso il patteggiamento ... ilsecoloxix.it I ponti delle strade provinciali sono stati rafforzati per via dei numerosi trasporti eccezionali di pale eoliche nel Foggiano - facebook.com facebook Trasporti eccezionali per i parchi eolici: rafforzati 7 ponti sulle strade provinciali della Capitanata x.com