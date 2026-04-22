Manomette la videosorveglianza del camposanto per mettere a segno furti su auto

Nei giorni scorsi, gli agenti della Polizia Locale Nordest Vicentino, sotto la guida del comandante Filippo Colombara, hanno verificato il funzionamento delle telecamere di sorveglianza urbana. Durante il controllo, è stato rilevato che le telecamere installate nel cimitero di Ancignano non funzionavano correttamente. Successivamente, si è scoperto che qualcuno aveva manomesso i dispositivi di videosorveglianza con l’obiettivo di favorire furti di autovetture nell’area.

Nei giorni scorsi, gli agenti della Polizia Locale Nordest Vicentino coordinati dal comandante Filippo Colombara, a seguito di un controllo sull'efficienza delle telecamere di sorveglianza urbana, hanno rilevato il malfunzionamento delle telecamere poste al cimitero di Ancignano, nel comune di.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Si fingono finanzieri per mettere a segno furti nelle abitazioni: nuova truffa telefonica a LancianoA lanciare l'allarme è stato il comandante delle fiamme gialle di Lanciano: gli ignari cittadini, contattati al telefono, vengono invitati con una... La Cassa, simulavano auto civetta della polizia per mettere a segno i colpi: agenti speronati, poi gli arrestiEseguiti tre arresti dai Carabinieri di Pianezza nel pomeriggio di giovedì 5 marzo a La Cassa, in provincia di Torino, dove sono stati fermati tre... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Manomette le telecamere di sorveglianza per rubare indisturbato; Roma, perseguita l’ex compagna per mesi: spray sulle telecamere per non essere riconosciuto. Manomette la videosorveglianza del camposanto per mettere a segno furti su autoGli agenti della Polizia Locale Nordest Vicentino il 12 aprile hanno portato alla luce un mal funzionamento doloso degli occhi elettronici posti nel parcheggio del camposanto di Ancignano (Vicenza). I ... padovaoggi.it