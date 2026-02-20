Anguillara Sabazia in biblioteca la presentazione di Poesie di Francesco Giro

Il sindaco di Anguillara Sabazia ha annunciato che si terrà la presentazione del libro “Poesie” di Francesco Giro, in risposta alla richiesta di appassionati di letteratura locale. L’evento si svolgerà nella biblioteca comunale e vedrà la partecipazione di alcuni lettori e autori. Durante l’incontro, verranno presentate alcune poesie tratte dall’opera e verranno condivisi commenti e impressioni. La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa.

Anguillara, 20 febbraio 2026 – L’Amministrazione comunale di Anguillara Sabazia invita alla presentazione del libro “Poesie” di Francesco Giro. L’appuntamento è fissato per sabato 28 febbraio, alle ore 11.00, alla Biblioteca comunale “A. Zucconi”, in Largo dello Zodiaco 21. L’iniziativa vede il coinvolgimento della Biblioteca comunale, della Pro Loco e di Gangemi Editore International. Un libro tra poesia civile e dimensione personale. “Poesie” si presenta come una raccolta dal respiro ampio, capace di attraversare temi che richiamano le vicende umane e sociali: dalle fragilità e dalle malattie ai nodi della contemporaneità, senza rinunciare ai registri più personali e universali, come l’amore.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Civitavecchia, “Poesie” di Francesco Giro: un pomeriggio sulle ali della parola Leggi anche: Colleferro. Il 3 Dicembre la presentazione ufficiale in biblioteca del volume che raccoglie le poesie del concorso “Petali di Poesia” organizzato dall’Avis Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Anguillara Sabazia Il Procuratore Capo di Civitavecchia Liguori | Il femminicidio di Federica Torzullo per mano del marito Claudio Carlomagno è un dato acquisito Movente | la separazione Indagini su eventuali complici. Anguillara Sabazia: presentazione di «MONSIEUR SOLEIL – Oltre le apparenze» di Paola Sbarbada FerrariL’Amministrazione Comunale di Anguillara Sabazia e la Biblioteca Comunale Angela Zucconi invitano alla presentazione di «MONSIEUR SOLEIL – Oltre le apparenze» ... lagone.it Ad Anguillara, presentazione del libro Iralian: una storia vera di Ruzbeh Ghofranian.Il Comune di Anguillara e la Biblioteca Angela Zucconi Vi invitano alla presentazione del libro Iralian: una storia vera di R Ghofranian. lagone.it Presentazione letteraria ad Anguillara Sabazia sul mito della Vespa, che celebra 80 anni di storia “La prima Vespa non si scorda mai: emozioni e ricordi con la mitica due ruote dalla viva voce dei protagonisti” raccoglie i ricordi di grandi viaggiatori (da Fabio C - facebook.com facebook