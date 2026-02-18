Accorsi è Ulisse | un eroe fragile e umano sul palco di Catania tra mito e ricerca interiore

Stefano Accorsi interpreta Ulisse a Catania, portando in scena una versione moderna e intima del mito. La causa è la rappresentazione teatrale “Nessuno”, in programma dal 25 febbraio all’8 marzo 2026 al Teatro Abc. Accorsi si confronta con un personaggio complesso, che mostra le sue debolezze e la ricerca di senso in un viaggio che va oltre il mare. La scena diventa il luogo in cui l’attore rivela un Ulisse più umano, tra introspezione e emozioni vere. Lo spettacolo invita il pubblico a riflettere sulla forza e le fragilità dell’eroe.

Accorsi è Ulisse: un viaggio nell'eroismo fragile al Teatro Abc di Catania. Dal 25 febbraio all'8 marzo 2026, Stefano Accorsi porterà sul palco del Teatro Abc di Catania una rilettura originale del mito di Ulisse, con lo spettacolo "Nessuno. Le avventure di Ulisse". La produzione, firmata da Emanuele Aldrovandi e diretta da Daniele Finzi Pasca, promette un'indagine profonda sulla complessità dell'eroe omerico, esplorandone le fragilità e le motivazioni più intime. L'evento si inserisce nella ricca stagione Turi Ferro, un punto di riferimento culturale per la città e la regione. Un Ulisse umano, lontano dall'immagine eroica.