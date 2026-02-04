Un viaggio sensoriale tra ingredienti e memoria | il cibo raccontato sul palco con voce teatrale

Sabato sera il Teatro del Pane di Villorba apre le porte a uno spettacolo diverso dal solito. Alle 19.30, il palco si trasforma in una tavola imbandita di profumi, sapori e ricordi. Uno spettacolo teatrale che unisce cibo e memoria, raccontato con parole semplici e dirette, per far rivivere emozioni a chi ascolta.

Sabato 7 febbraio 2026, alle ore 19.30, il Teatro del Pane di Villorba, in provincia di Treviso, si trasforma in una tavola imbandita non solo di cibo, ma di pensiero. Non si tratta di uno spettacolo qualsiasi, né di un evento culturale di routine. È un'esperienza teatrale che sfida il pubblico a sedersi non solo per mangiare, ma per riflettere. A guidare questa meditazione è Gabriele Vacis, il regista che da anni porta il teatro al confine tra il gesto e il significato, tra il corpo e il pensiero. Accompagnato da giovani attori della sua compagnia PoeM e dal musicista Roberto Tarasco, Vacis ha scelto un testo che sembra uscito da un'altra epoca, ma che risuona con una urgenza straordinaria: *Il pranzo di Babette*, racconto di Karen Blixen che, con la semplicità di una storia di una cena, racconta il potere redentivo dell'arte.

