A Manfredonia nessun rappresentante eletto sia nel consiglio comunale che in quello provinciale, segnando un risultato che evidenzia una mancanza di rappresentanza politica a livello locale. Questa situazione è stata commentata dal portavoce di un partito locale, che ha definito questa assenza come un vuoto da colmare. La notizia arriva in un momento in cui si discute di come rafforzare la presenza politica sul territorio.

Manfredonia, zero eletti anche in Provincia. Quitadamo: "Un vuoto che dobbiamo colmare" Il “fattore zero” non è solo un dato politico: è il segnale di una difficoltà che riguarda il modo in cui, nel tempo, sono stati costruiti rappresentanza e presenza istituzionale. Un esito che invita a interrogarsi, senza forzature ma con chiarezza, sui metodi più che sui singoli passaggi. Quando i percorsi si chiudono, anche involontariamente, dentro logiche ristrette, quando prevalgono equilibri interni e dinamiche già consolidate, diventa più difficile generare apertura, rinnovamento e capacità di incidere nei contesti più ampi. Non è, quindi, una questione di persone, ma di impostazione.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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