Manfredonia Giardini Scaloria Quitadamo | Prendiamocene cura

A Manfredonia, i Giardini Scaloria, recentemente riqualificati, sono stati aperti al pubblico. L’area è stata ristrutturata per essere più curata, accessibile e dedicata alle attività sportive, ricreative e sociali. Un rappresentante comunale ha dichiarato l’importanza di prendersene cura per mantenere l’intervento di riqualificazione. L’apertura del parco segnala un passo avanti per la città nel miglioramento degli spazi pubblici.

L’apertura dei Giardini Scaloria - Senior Park segna un passaggio importante per la nostra città: uno spazio riqualificato, curato, accessibile, pensato per lo sport, il tempo libero e la socialità. Un luogo bello, che restituisce valore a un’area a lungo incompiuta e oggi finalmente vissuta. Per questo lascia perplessi che, ancora prima di essere pienamente vissuto, questo spazio venga già raccontato da alcuni come destinato al degrado. Un approccio che non aiuta e che rischia di trasmettere un’idea distorta della nostra comunità. Noi, invece, crediamo nella comunità, nella bellezza di prendersi cura degli spazi comuni, nella capacità di preservarli ed averne cura. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, Giardini Scaloria. Quitadamo: “Prendiamocene cura” Manfredonia, inaugurati i Giardini ScaloriaI Giardini Scaloria rappresentano un intervento concreto di rigenerazione urbana: uno spazio restituito alla comunità, pensato per essere vissuto... Manfredonia, inaugurazione dei Giardini ScaloriaL’amministrazione comunale di Manfredonia è lieta di annunciare l’apertura di Giardini Scaloria, il nuovo parco urbano pensato come luogo di... Si parla di: Giardini Scaloria, Quitadamo: Lascia perplessi che venga già raccontato come destinato al degrado. Giardini Scaloria, Quitadamo: Lascia perplessi che venga già raccontato come destinato al degradoL’apertura dei Giardini Scaloria - Senior Park segna un passaggio importante per la nostra città: uno spazio riqualificato, curato, accessibile, pensato per lo sport, il tempo libero e la socialità. U ... manfredonianews.it Manfredonia, inaugurati i Giardini Scaloria. La Marca: Finalmente il sole sulla città (FOTO)Manfredonia, 5 aprile 2026 – Dopo giorni segnati dal maltempo e da condizioni meteorologiche avverse che hanno messo a dura prova l’intero territorio, Manfredonia torna a respirare. Ieri, 4 aprile 202 ... statoquotidiano.it