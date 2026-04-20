Dopo le recenti elezioni regionali, nessun rappresentante di Manfredonia è stato eletto né alle regionali né alle elezioni provinciali. La città resta senza rappresentanza in entrambi i livelli di governo, proseguendo un periodo senza eletti provenienti da questa area. La situazione si ripete, lasciando Manfredonia senza rappresentanti istituzionali in questi organi.

Manfredonia di nuovo senza rappresentanza.Dopo le elezioni regionali, dove la città è rimasta senza un consigliere in Regione, anche le provinciali confermano lo stesso scenario: zero eletti, nessun peso politico.Un dato che non è più casuale e che apre una riflessione dura sullo stato oggettivo politico del territorio.Alle regionali si parlava di occasione mancata, di divisioni, di incapacità di fare sintesi.Oggi, alle provinciali, la storia si ripete.Ancora una volta, mentre altri territori riescono a costruire accordi e portare a casa risultati, Manfredonia resta fuori dai tavoli.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia ancora fuori: dopo le Regionali, zero eletti anche in Provincia!

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