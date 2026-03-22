Il futuro di Openda sembra ormai definito e si avvicina la conclusione del suo percorso con il club bianconero. A giugno, si aspetta che il giocatore belga lasci la Juventus, dato che le trattative per la separazione sono in corso e l’addio appare la soluzione più probabile per entrambe le parti. La situazione si sta consolidando in vista della prossima estate.

Openda Juve, il futuro del giocatore è praticamente segnato. La separazione in estate sembra essere l’unica soluzione possibile per le parti. Il calciomercato della Juventus sta vivendo una fase di profonda mutazione, dove le scelte tecniche sembrano tracciare solchi invalicabili tra società e calciatori. Il nome più discusso delle ultime ore è senza dubbio quello di Openda, un rapporto che appare ormai destinato a sciogliersi definitivamente al termine della stagione. La frattura tra il giocatore e l’ambiente è diventata palese durante l’ultima sfida di campionato, lasciando presagire un’estate di trattative febbrili. Lois Openda pare essere ufficialmente fuori dal progetto tecnico della Juventus e i segnali arrivati dal campo non lasciano spazio a interpretazioni ottimistiche. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Openda Juve, futuro deciso per il giocatore belga: ecco cosa accadrà a giugno fra lui e il club bianconero. Le ultimissime

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