Juventus Official Fan Club Manfredonia eletto il nuovo presidente Alessandro Carnevale

Il Juventus Official Fan Club di Manfredonia ha annunciato l’elezione di Alessandro Carnevale come nuovo presidente. La nomina è stata comunicata ufficialmente dal club, che ha confermato la nomina attraverso i propri canali. Carnevale assume il ruolo di guida del club, che rappresenta i tifosi bianconeri nella città. La cerimonia di insediamento si è svolta recentemente, senza ulteriori dettagli sulle modalità.

Contestualmente è stato definito il nuovo organigramma direttivo che affiancherà il Presidente nella gestione delle attività associative e nella programmazione delle iniziative del club. Il direttivo si caratterizza per una composizione ampia e partecipata, con la presenza anche di una rappresentanza femminile, a testimonianza della volontà di costruire una realtà sempre più inclusiva e radicata nel territorio. Il club rivolge inoltre un ringraziamento al presidente uscente Nico Di Candia per il lavoro svolto durante il periodo alla guida dell’associazione. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Juventus Official Fan Club Manfredonia, eletto il nuovo presidente Alessandro Carnevale Articoli correlati Cena di beneficenza dello Juventus official fan club Fossacesia con Angelo Di Livio, il ricavato a Progetto NoemiUna cena di beneficenza e una festa per il 35° anniversario dello Juventus official fan club “Gaetano Scirea”. Eletto il nuovo presidente del consiglio comunaleEletto il nuovo presidente del consiglio comunale di Arienzo dopo le dimissioni di Antonio Rivetti. Altri aggiornamenti su Juventus Official Fan Temi più discussi: JOFC League: Emilia Bianconera è Campione d'Inverno! - Juventus Football Club; Sant’Egidio e l’abbraccio con Tacconi e Tacchinardi: in 350 all’incontro; Serie A | Juventus-Pisa | Le interviste - Juventus Football Club; UCL | Juventus-Galatasaray, le modalità di vendita dei biglietti. JUVENTUS CLUB MANFREDONIA Juventus Official Fan Club Manfredonia, eletto il nuovo presidente Alessandro CarnevaleLo Juventus Official Fan Club Manfredonia comunica l’elezione del nuovo Presidente Alessandro Carnevale, che guiderà il club in una nuova fase di crescita organizzativa e di consolidamento delle attiv ... statoquotidiano.it Juventus Official Fan Club, continua la crescita: i datiTORINO - La famiglia bianconera si allarga sempre di più. I numeri della stagione 2024/25 confermano una crescita costante dei Juventus Official Fan Club (JOFC), testimoniando una passione che non ... tuttosport.com Juventus Official Fan Club Malta - Cuore Bianconero. . #opinion #juventus #dusan - facebook.com facebook More business to handle Saturday against Udinese. Dai ragazzi! Saturday March 14th 3:45 pm Doors open at 2:45 pm #Juventus #ForzaJuve #JOFCToronto #SerieA #UEFAChampionsLeague x.com