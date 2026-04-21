Manfredonia-Fidelis Andria domenica alle ore 15

Domenica 26 aprile alle ore 15 si disputerà la partita tra Manfredonia e Fidelis Andria. La sfida si svolgerà nello stesso orario di tutte le altre gare del turno, senza variazioni nel programma. La partita si terrà in un campo ancora da definire, e sarà valida per un campionato regionale di calcio. Nessuna variazione nel calendario è prevista per questa giornata.

Si giocherà domenica 26 aprile alle ore 15, in contemporanea con tutte le altre partite, la gara tra Manfredonia e Fidelis Andria. I sipontini a caccia dei tre punti per conquistare la salvezza. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia-Fidelis Andria domenica alle ore 15 Notizie correlate Nardò-Manfredonia domenica alle ore 15Nardò-Manfredonia si giocherà domenica 19 aprile allo stadio Giovanni Paolo II di Nardò. Leggi anche: Fasano-Manfredonia si gioca domenica alle 15.30 Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Tabellino partita Fidelis Andria vs Manfredonia Calcio 1932; SERIE D Manfredonia, tutto rimandato: decisiva la sfida con l’Andria al Miramare; Nardò–Manfredonia 2-0, D’Anna e Garnica decidono il derby; Matera vs Casarano: Risultato in Diretta Streaming Serie D > Girone H 2024-2025. SERIE D Manfredonia, tutto rimandato: decisiva la sfida con l’Andria al MiramareServiranno concentrazione, carattere e tre punti per evitare brutte sorprese e conquistare una salvezza ancora tutta da sudare. statoquotidiano.it SERIE D | Virtus Francavilla-Fidelis Andria in diretta su Telesveva: torna Taurino in panchina per i padroni di casa, ospiti a caccia di un acuto in trasferta. Martina obbligato a vincere, sfide cruciali per Manfredonia ed Heraclea #puglia #sport facebook