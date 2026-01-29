Raccolta rifiuti eredità pesante Ma l’attuale sistema va corretto

I residenti dei Lidi di Comacchio continuano a segnalare problemi nella raccolta dei rifiuti. Le lamentele si moltiplicano, e molti parlano di un sistema che non funziona come dovrebbe. Le criticità sono ormai note da tempo, ma finora nessuna soluzione definitiva è arrivata. Ora si cerca di capire come correggere le procedure e migliorare il servizio per evitare che l’eredità pesante si traduca in un disagio quotidiano.

"Il tema della raccolta dei rifiuti nei Lidi di Comacchio merita un confronto serio, basato sui dati e sulle possibili soluzioni. Le passate amministrazioni di sinistra ci hanno lasciato in eredità un sistema integralmente stradale, con vecchi ed indecorosi cassonetti ad accesso libero, che non era più compatibile con gli obiettivi di raccolta differenziata e di riduzione del rifiuto non riciclabile previsti dalle normative attualmente vigenti". Lo dice l'assessore all'ambiente Antonio Cardi che sottolinea come a Comacchio la raccolta differenziata si fosse stabilizzata poco sopra il 50 per cento, mentre in molti altri Comuni del ferrarese superava il 70 per cento, con punte dell'80%.

